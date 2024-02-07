張育成返美訓練備戰新球季 下一步動向受關注

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）台灣棒球好手張育成目前還是自由身、在等待新合約，雖然美職、日職及中職都是可能的下一個落腳處，不過他今天在個人社群平台發文表示，今天準備回美國訓練，備戰新球季。

張育成生涯在美國職棒大聯盟累積235場出賽、轟出20發全壘打，加上去年在經典賽的好表現，是近年最受關注的台灣選手。張育成去年與波士頓紅襪隊簽下1年合約，合約結束之後目前還是自由球員身分，下一步動向相當受到球迷關心。

適逢農曆春節連假前一天，張育成今天在個人社群平台發文，祝福球迷們新年快樂，他也說：「今天準備回美國持續訓練，備戰新球季，不管我在哪裡，希望大家都能繼續為我鼓勵加油，我愛你們。」

張育成之前就表示，不論美職、日職、中職都不排斥，甚至手握今年中職選秀狀元籤的富邦悍將之前已安排與張育成見面談過，聊了關於張育成回台的意願。悍將領隊林華韋曾表示，在不考慮其他條件的狀況下，狀元籤張育成當然是最佳人選。（編輯：李亨山）1130207