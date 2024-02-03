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巨人交易掉投手史崔普林 鄧愷威被看好上大聯盟

2024/2/3 13:02
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）美國職棒舊金山巨人隊25歲台灣投手鄧愷威自去年底被放進40人名單之後，巨人隊今天將投手史崔普林交易至運動家隊，巨人隊多出1名投手空缺，鄧愷威被點名看好有機會上大聯盟。

舊金山巨人隊今天將右投史崔普林（Ross Stripling）交易到運動家隊，換來野手柯克斯（Jonah Cox），因此投手多了一個空缺。而大聯盟官網點名可望補上空缺的投手，包括惠森杭特（Carson Whisenhunt）、布萊克（Mason Black）、麥唐納（Trevor McDonald），以及來自台灣的鄧愷威。

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巨人隊營運總裁柴迪（Farhan Zaidi）表示，球隊對這些年輕投手持續保持關注，高層也多次提到他們，年輕投手中的許多人從1月初以來就待在發展基地訓練，「所以我們非常了解他們的位置以及狀況，希望為更多年輕投手創造輪值機會。」

鄧愷威去年各在2A及3A出賽12場及17場，主要擔任先發投手，在2A拿下1勝3敗，防禦率4.75，送出68次奪三振；在3A拿下6勝5敗，防禦率4.22，送出96次奪三振。鄧愷威在去年11月就被巨人隊放進40人名單當中，避免在規則五選秀被其他隊挑走，顯示球隊對他的重視。（編輯：陳政偉）1130203

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