邱丹扛4棒期待補上火力 重訓、球棒樣式調整助攻

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（中央社記者謝靜雯石垣市17日電）中職樂天桃猿隊野手邱丹今天在石垣島交流賽對日職羅德隊先發扛4棒，他明白陣中部分長打型球員離隊，教練團期待他補起火力，今年重訓上下苦功增加力量，也有調整球棒樣式讓球打更遠。

「亞洲門戶交流賽」今天起在日本石垣市營棒球場舉行，由樂天桃猿隊與日職千葉羅德海洋隊打2場比賽，今天首戰桃猿隊先發打序由林政華擔任開路先鋒第一棒、守中外野，第2棒為李勛傑、守一壘，林耀煌扛3棒守左外野，中心棒次第4棒為邱丹守右外野。

桃猿隊二軍總教練曾豪駒表示，邱丹也算是此批球員中有經驗的，也慢慢展現能力，扛起中心棒次也是球團當初期待看到的部分，第5棒為指定打擊陳佳樂，第6棒為游擊手馬傑森，7棒為捕手宋嘉翔，8棒為馮健庭守二壘、9棒為三壘手楊家勝。

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桃猿隊去年季後重砲陳俊秀離隊，陣中長打火力打者缺口教練團期待邱丹適時補起，邱丹也明白教練團的想法，他表示雖然不敢說馬上就可以打的跟學長一樣好，但希望朝這個方向努力，希望能補一點是一點。

邱丹秋訓、春訓在重量訓練上也有調整，增加了約20、30公斤的重量，身體變得更壯，力量也變大，另外也有調整棒子的樣式，雖然整體重量一樣，但棒身變得比較細，重量往棒頭集中，感覺球可以飛更遠。（編輯：陳政偉）1130217