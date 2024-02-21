統一獅高知移地訓練 與韓華鷹交流賽因雨取消

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職統一獅隊今天原本要在日本高知市綜合運動場野球場與韓職韓華鷹B班交手，不過經等待後仍因雨無法如期進行，獅隊明天進行練球調整後，23日將與日職西武獅隊B班交手。

統一獅隊目前在日本高知進行集訓，原訂分別對戰日本獨立聯盟高知鬥犬、韓職韓華鷹B班、日職埼玉西武獅B班。不過因為今天高知縣雨勢不斷，導致原訂賽事取消，球隊行程改為室內練習場進行訓練。

獅隊球團指出，賽前一直在等待雨勢變小甚至停止，獅隊及韓華鷹雙方總教練都很希望在場地及天候狀況允許下，以維持球賽進行為前提做準備，可惜就在準備開打之際雨勢突然加大，因而決定取消比賽。

獅隊表示，明天球隊行程預計安排練球，維持移地訓練調整，期待23日與西武獅隊的台日雙獅交流賽天氣能夠好轉，讓賽事順利進行。

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另外，獅隊終結者陳韻文表示，在昨天與日本高知鬥犬的交流賽中，從旁觀察及上場對決後，發現目前日本選手在攻擊層面較以往積極，鎖定攻擊策略都會積極出棒，這對於投手要更有策略，善用配球謀略才能壓制對手。

去年球季陳韻文因為受傷調整狀況不如以往，賽季結束後提早進入自主訓練調整，這陣子開始進入實戰訓練。陳韻文表示，昨天沒有刻意飆速，目前先透過比賽讓投球品質到位，在下一個階段讓自已投球內容更穩定，才能完成教練團給予的任務和角色。（編輯：李亨山）1130221