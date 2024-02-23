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電競戰隊WP、地獄豬落敗 無緣PCS春季聯賽季後賽

2024/2/23 21:50
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（中央社記者陳容琛台北23日電）隨著台灣電競職業戰隊West Point Esports（WP）、地獄豬（Hell Pigs）今天相繼落敗，也確定無緣晉級英雄聯盟（LOL）PCS春季聯賽的季後賽。

歷經近1個月激戰，本季PCS春季賽例行賽第1階段後4名的戰隊，依序為Deep Cross Gaming（DCG）、J Team、地獄豬及WP，將進入例行賽第2階段的突圍組，再進行BO3單循環制，而且戰績與第1階段合併計算，前2名的戰隊晉級季後賽，後2名的戰隊則遭到淘汰。

例行賽第2階段突圍組賽事今天率先點燃戰火，不過隨著春季賽尚未開胡的WP，以0比2局數不敵DCG，加上稍早地獄豬也以0比2局數敗給J Team，讓兩隊雙雙確定無緣晉級PCS春季聯賽的季後賽。

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由於PCS春季賽例行賽第1階段前4名的戰隊，早已確定晉級季後賽，只是在例行賽第2階段領先組再捉對廝殺，前2名的戰隊將獲得季後賽種子席次，因此取得本季PCS春季賽的季後賽為中信飛牡蠣（CFO）、Frank Esports（FAK）、Beyond Gaming（BYG）、PSG Talon（PSG）、DCG及J Team。

本季多次人事異動的J Team，驚險搶下季後賽門票，上路選手LIKAI（廖俐凱）接受大會採訪時表示，雖然感覺很累，但開心拿下這場比賽勝利，「我覺得戰隊磨合地算還可以，只是每週團隊的隊友都不一樣，所以溝通還需要再加強，我們也會繼續努力」。（編輯：管中維）1130223

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