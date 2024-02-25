陳柏豪對決軟銀很興奮 遇危機及時穩住盼再修正

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（中央社記者楊啟芳宮崎25日電）中職樂天桃猿隊陳柏豪昨天中繼對軟銀，雖然一開始遇到亂流，不過第7局回穩演出3上3下，他今天表示，還好遇到亂流後及時穩下來，並希望自己以後可以一開始就進入狀況。

陳柏豪昨天在第6局登板對軟銀鷹隊，雖然先連續解決2名打者，包括明星球員周東佑京，但接下來被敲2支安打、投2次保送，失掉1分；不過陳柏豪在第7局回穩，連續解決3名打者。

談到昨天的比賽，陳柏豪今天受訪時表示，「當時是興奮加有點小緊張，第一次對決日職一軍，雖然冬盟有交手過日職球員，但主要是育成、二軍選手，昨天軟銀先發打序一出來，完全都是明星。」不過他笑說，可惜後半段只有遇到周東佑京，不然本來很想與山川穗高對決。

至於第6局遇到的亂流，陳柏豪指出，被打2支安打之後想要守起來，反而導致自己的好球帶沒辦法及時修正回來。不過面臨滿壘危機時，他表示，還好當時有把自己該有的東西丟出來，「不會像以前一樣直接崩掉，還是對自己有信心，因為對決時有觀察到其實我的直球他們不好打。」

到了第7局，陳柏豪就帶著想「討回來」的心情，隨後就穩定下來，「不過就像阿公（總教練古久保健二）說的，一開始就要用第7局的感覺丟，不要發現錯過了什麼才來彌補、後悔，一開始第一步踏進去感覺就要是這樣，因為搞不好比賽只有1局，沒有太多機會可以拉回來。」

目前陳柏豪在桃猿隊的定位是後援，他表示，雖然有機會還是會想挑戰先發，「但還是尊重教練團給我的任務，不管是什麼任務都會想盡辦法做好，目前整體丟球狀況還不錯，畢竟也實戰過了，張力要慢慢拉高，希望好好準備好自己，迎接賽季開打。」（編輯：張雅淨）1130225