陳柏豪熱身賽後援失6分 許哲晏再見安獅隊搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職官辦熱身賽統一獅隊展現韌性，前8局打完5分落後，9局下一口氣追回6分，靠著許哲晏滿壘再見二壘安打，幫助球隊以7比6擊敗樂天桃猿隊，桃猿隊後援投手陳柏豪0.1局失6分吞下敗投。

統一7-ELEVEn獅隊今天在台南棒球場與樂天桃猿隊交手，比賽前半段擋不住桃猿隊攻勢，桃猿隊1局上靠著陳晨威率先敲出二壘打，林立安打推進，再靠著滾地球跑回第一分。

桃猿隊2局上1人出局後林泓育敲出陽春砲，這也是林泓育繼2021年後再度於官辦熱身賽中開轟；桃猿隊3局上再靠著林立、梁家榮接連安打攻占得點圈，1人出局後林承飛敲出滾地球送回團隊第3分。

桃猿隊5局上再靠著梁家榮、廖健富接連安打，2人出局後林泓育補上二壘打、一棒送回2分，7局上1人出局後林智平敲出二壘打，2人出局後馬傑森也補上二壘打，送回團隊第6分。

獅隊今天前8局僅在1局下靠著林佳緯、陳傑憲都選到四壞保送，林安可敲出二壘打送回1分，前8局打完1比6落後。

獅隊9局下才又再有分數進帳，抓準桃猿隊後援投手陳柏豪有狀況，獅隊張聖豪、邱智呈、柯育民、張偉聖、何恆佑、潘傑楷接連安打先將比數追至5比6，林佳緯選到保送上壘，桃猿隊換上林華偉登板沒能止血，許哲晏滿壘時敲出右外野方向二壘打、一棒2分逆轉戰局，這2分也算在陳柏豪身上。

桃猿隊後援投手陳柏豪今天後援登板被敲出6支安打，投出1次四壞保送，僅靠著三振抓到1個出局數，失掉6分都是責失分、吞下敗投；獅隊後援投手尹柏淮投1局沒被敲出安打、無失分，拿下勝投。（編輯：陳政偉）1130316