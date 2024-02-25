廖健富雙響砲、林耀煌猛打賞 桃猿力退歐力士

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（中央社記者楊啟芳宮崎25日電）中職樂天桃猿隊今天在宮崎與日職歐力士猛牛隊交手，廖健富轟出單場雙響砲，加上20歲小將林耀煌3安猛打賞、1保送表現，終場以7比5力退歐力士，奪宮崎交流賽首勝。

歐力士是近年太平洋聯盟3連霸強隊，雖然此戰不是全一軍陣容，仍推出一軍輪值田嶋大樹先發登板。

此戰雙方打得膠著，1局上桃猿隊就展開攻勢，陳晨威、梁家榮接連敲安打後，廖健富選到保送形成滿壘，接著林承飛擊出高飛犧牲打，送回1分。歐力士在2局下靠著T－岡田（岡田貴弘）從黃子鵬手中轟出陽春砲，追平比分。

桃猿隊的廖健富在3局上轟出陽春全壘打超前，4局上林耀煌、張閔勛接連敲出二壘安打，再得1分，桃猿取得3比1領先。歐力士在4局下靠著洋砲塞迪諾（Leandro Cedeno）從威能帝（Pedro Fernandez）手中開轟，追回1分。

桃猿6局上再攻下1分，7局下投手鈴木駿輔遇到危機，被敲3支安打、投1次保送，失2分被追平；不過8局上林承飛、宋嘉翔敲安打後，投手發生暴投奉送1分，桃猿再度超前，林耀煌再敲1打點安打；9局上廖健富敲出單場第2轟，終場桃猿就以7比5擊退歐力士。

桃猿隊今天推出黃子鵬先發，投2局被敲2支安打，失掉1分；之後威能帝接替投3局，被敲4支安打失1分；第6局鈴木駿輔接替登板，投2局被敲3支安打，出現2次保送、1次暴投，失2分；不過陳鴻文在第8局演出3上3下，飆出2次三振；最後林華偉投1局，失1分。（編輯：張雅淨）1130225