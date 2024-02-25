林耀煌對歐力士猛打賞 教練期望高不會構成壓力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳宮崎25日電）中職樂天桃猿隊今天對日職歐力士隊猛敲19支安打，林耀煌就包辦3支，揮別昨天沒有安打狀況，今天拿出表現證明自己；他也認為，教練對自己的期望是機會要把握，不會有負面想法。

桃猿隊打線今天全場出現19支安打，其中年僅20歲的小將林耀煌打滿全場，4打數敲出3支安打、選到1次保送；雖然林耀煌昨天獲先發機會沒有安打表現，不過他今天賽後表示，「昨天打起來沒有那麼順，今天攻擊心態比較放鬆一點，告訴自己現在屬於春訓階段，一定會有失敗，就當作經驗。」

林耀煌指出，昨天賽前才接收到總教練古久保健二的先發指示，「昨天總教練賽前就說我會打滿9局，是滿興奮的」；本季古久保健二對林耀煌有很高期待，也給予很多機會，被問到是否會成壓力，林耀煌說：「還好，因為教練願意給機會要把握，不會變成負面想法」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，桃猿第4棒廖健富今天則是演出單場雙響砲，他表示，「目前調整得還滿好的，也不會因為他們是很厲害的球隊而有所改變，把自己做好，打擊大家今天感覺都有發揮出來。」

廖健富指出，歐力士投手群的速度、變化球都很好，控球位置也都在水準之上，打擊教練有提醒這個階段盡量積極做攻擊。這次來到宮崎打交流賽，廖健富也收穫滿滿，他表示，能藉此吸取經驗，「看看人家的實力在哪裡」。（編輯：陳仁華）1130225