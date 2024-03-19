廖健富、梁家榮開轟 桃猿官辦熱身賽擊敗獅隊

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職樂天桃猿與統一獅隊今天官辦熱身賽交手是打擊戰，桃猿隊廖健富首局開轟，梁家榮單場2安4打點、5局敲出超前比數3分砲，桃猿終場以10比8擊敗統一獅隊。

樂天桃猿隊今天1局下就有攻勢，林立、梁家榮接連安打，廖健富開轟、3分砲幫助球隊取得領先，為個人今年官辦熱身賽首轟。

獅隊邱智呈4局上敲出陽春砲帶起球隊反攻攻勢，陳鏞基二壘打、陳傑憲獲得四壞保送，林安可適時安打送回1分，林益全補上安打送回團隊追平分，再靠著滾地球、暴投、四壞保送、林靖凱二壘打串聯攻勢，獅隊單局攻下6分、翻轉戰局。

桃猿隊5局下再起攻勢，朱育賢、林承飛、邱丹接連安打先追1分，再靠著保送、林耀煌敲出帶有2分打點安打扳平比數，林政華內野安打延續攻勢，2人出局後梁家榮開轟、一棒3分幫助球隊要回領先，6局下林耀煌再有適時安打、送回團隊第10分。

獅隊9局上首名打者陳重羽靠著失誤上壘再讓獅隊有追分機會，潘傑楷、何恆佑都敲安打追回2分，但攻勢沒有延續、獅隊吞敗。

桃猿隊梁家榮今天2安4打點、為勝利打點，林耀煌也有單場3安3打點好表現。（編輯：謝雅竹）1130319