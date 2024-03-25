更多編輯台推薦新聞：
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職4/300
首頁 / 運動

桃猿林耀煌悶騷但態度正確 有望開季一軍出發

2024/3/25 20:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北25日電）中職樂天桃猿隊外野手林耀煌被點名有望開季一軍出發，林耀煌話不多被隊友戲稱活在自己世界，打擊教練鍾承祐則笑說，他個性悶騷但很認真，有新人必須要展現出的正確態度。

20歲外野手林耀煌在2022年選秀第5輪被桃猿隊選進，目前為止還沒有一軍出賽紀錄，但今年從春訓海外交流賽開始就可以看到教練團對他的期待高，從石垣島、宮崎交流賽，一直到官辦熱身賽出賽機會多，有望開季一軍出發。

林耀煌話不多、臉上表情也不多，先前石垣島交流賽綽號球衣上雖寫著「阿煌」，但學長說他都活在自己的世界中，因此隊友都叫他「世界」。

被問起林耀煌是否是「悶騷型球員」，打擊教練鍾承祐也有同感，但提到林耀煌雖然場上、場下話都不多，但是很認真的球員，展現出正確的態度，是新人必須要有的樣子，也是教練團會看重他的原因。

鍾承祐提到，林耀煌的揮棒乾淨，不會有多餘動作，擊到球心滿有力量的，教練團看重他的打擊，至於守備和跑壘還需要多一點的經驗累積，近幾場官辦熱身賽可能因為適應晚場比賽的關係，加上強度也不一樣，感覺有點不穩定，但教練團還是很看好他。

鍾承祐提到，新人難免會有生澀感，教練團期待林耀煌加深球隊外野板凳深度，也怕他打不好得失心會太重，所以會不斷地提醒他、灌輸正確的想法和觀念。（編輯：張雅淨）1130325

#中職
#樂天桃猿
#鍾承祐
#林耀煌
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林旺熙有優勢拚開季一軍 曾峻岳鼓勵要放得開
172.30.142.228