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時隔12年 北京將舉辦2027年世界田徑錦標賽

2024/2/29 11:55
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（中央社台北29日電）2027年世界田徑錦標賽主辦權由北京取得，這項賽事將在時隔12年之後重回北京。世界田徑總會表示，中國是全世界最大的運動消費市場之一，2023年世界田徑總會鑽石聯盟賽總共在中國吸引了逾3億電視觀眾。

北京日報今天報導，北京時間2月29日凌晨，在英國格拉斯哥舉行的第234次世界田徑理事會會議上，經現場討論並投票表決，北京獲得2027年世界田徑錦標賽主辦權，代表該項賽事自2015年後，將在時隔12年之後重回北京。

世界田徑總會（World Athletics）官網今天公告這項訊息，主席柯伊（Sebastian Coe）表示，中國擁有超過14億人口，是全球最大的體育市場之一，在2023年的世界田徑總會鑽石聯盟賽累計吸引了3.689億中國觀眾，這為世界田徑總會在世界上最大的商業市場之一發展體育運動和球迷基礎提供了巨大的機會。

中國田徑協會副主席王楠則表示，中國田徑協會將和北京賽事組委會攜手合作，全力以赴做好賽事籌備工作；北京市體育局局長趙文表示，北京榮幸在2027年再次舉辦世界田徑錦標賽，在2022年北京冬奧會後，北京成為世界首個雙奧之城，體育讓北京這座千年古都充滿生機與活力。

世界田徑錦標賽由世界田徑聯合會主辦，是田徑項目競技水準最高、影響力最大的國際頂級賽事。

2027年世界田徑錦標賽賽期預計為9天，預估屆時將有來自逾200個國家和地區，逾2000名頂尖運動員參與。在此之前，2025年世界田徑錦標賽主辦城市則為日本東京。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1130229

#世界田徑總會
#北京
#世界田徑錦標賽
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