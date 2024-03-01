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悍將5月安排台北大巨蛋主場三連戰雄鷹 本季剩樂天未攻蛋

2024/3/1 10:25（3/1 10:46 更新）
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圖為大巨蛋去年舉辦亞洲棒球錦標賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中華職棒富邦悍將隊今天公布主場場地異動，5月24日至26日將帶著悍將球迷前進台北大巨蛋，與台鋼雄鷹隊交手；本季例行賽只剩樂天桃猿隊沒有在台北大巨蛋安排主場賽事。

中華職棒富邦悍將隊今天發布新聞稿，宣布上半季主場場地異動，5月24日、25日、26日主場賽事將移至台北大巨蛋舉辦，系列戰對戰組合為台鋼雄鷹隊。

悍將感謝中華職棒大聯盟、新北市政府體育局及遠雄巨蛋公司等單位的支持協助，讓悍將球迷在大巨蛋的啟用首年，也可在大巨蛋裡體驗富邦主場的熱情魅力。

悍將新聞稿提到，球隊致力打造中職最佳球場體驗，經營新莊主場有成深受球迷好評，在台北大巨蛋完工後，悍將球團即持續評估進軍台北大巨蛋舉辦主場賽事的可能性，同時也與簽訂新莊球場OT合約的新北市政府體育局密切溝通，昨日敲定上半季5月24日、25日、26日，將移師到台北大巨蛋進行主場賽事，此系列戰同時安排主題活動，相關活動內容及票價將另行公布。

加上悍將新增加的3場主場賽事，台北大巨蛋本季將有30場中職例行賽，而中職6隊中僅樂天桃猿隊沒有在台北大巨蛋安排主場賽事。（編輯：龍柏安）1130301

#中華職棒
#台北大巨蛋
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