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撞球9號球女力對決賽 周婕妤逆轉奪冠

2024/3/2 17:41
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（中央社記者陳容琛台北2日電）世界排名第1的撞球女將「大眼妹」周婕妤，今天在2024年9號球Women Showdown賽事逆轉奪冠，她笑說，最近因為換球桿關係，每天都與它培養感情。

在美國拉斯維加斯舉行的9號球女力對決（Women Showdown）賽事，總獎金為10萬美元（約新台幣315萬元），而且只邀請全世界16名頂尖女將參賽，在分組賽一共分為4組，採單循環賽制，取分組前2名晉級8強。

37歲的周婕妤雖然出師不利，首戰即敗給白俄羅斯女將費菲洛娃（Margarita Fefilova），不過她立刻調整，並連勝2場，以分組第2之姿進入8強。

隨著表現漸入佳境，周婕妤在8強戰先以4比3、4比2擊敗菲律賓女將仙緹諾（Chezka Centeno），4強戰又以4比0、4比2收拾奧地利選手歐斯純（Jasmin Ouschan），強勢挺進冠軍戰。

冠軍戰面對俄羅斯籍的前世青冠軍塔卡奇（Kristina Tkach），周婕妤即便在首局以1比4讓出，但隨即以4比0、4比2獲勝，不僅勇奪冠軍，更進帳3萬5000美元（約新台幣110萬元）的冠軍獎金。

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周婕妤接受中央社採訪時表示，最近換了新的球桿，因此每天花費6至8小時練習，訓練量比平常還要多，就是為了與球桿培養感情，「適應一下打擊感，還有力道、桿法等。」她指出，賽前沒有設定太高目標，以平常心面對，只有預賽輸掉第1場比較緊張。

「不過第2場贏下來後，整個心情就比較放鬆，只要晉級8強就好。」周婕妤說道。如今順利摘下冠軍，周婕妤笑說，帶有一點運氣成分，「沒有想過會拿冠軍。」而她接下來預計備戰4月底的亞洲盃錦標賽。（編輯：李亨山）1130302

#周婕妤
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