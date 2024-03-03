T1阿巴西能攻善守關鍵拋投 特攻擊退雲豹收2連勝

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（中央社記者黎建忠台北3日電）職業籃球T1聯盟新北中信特攻今天在主場迎戰來訪的台啤永豐雲豹，靠著阿巴西全場25分，包括終場前66秒關鍵超前拋投，特攻以95比90擊敗雲豹收下2連勝。

特攻在這場比賽很快進入狀況，半場結束以52比46取得領先，其中阿巴西上半場就貢獻17分、6籃板、3助攻，是特攻得以領先的關鍵。

比賽來到下半場，特攻輪到傷癒歸隊的洋將艾德（Edgaras Zelionis）發威，上半場只有7分進帳的他，下半場豪取23分，全場繳出30分、12籃板的好表現。

雲豹克服第4節初最多的10分落後差距，在終場前4分43秒反以83比82超前，隨後雙方展開拉鋸戰，終場前66秒，阿巴西一記切入拋投得手，又幫助特攻取得90比88的關鍵領先。

隨後雲豹蔣淯安雖在三分線外失手，但接下來把特攻防守到倉促出手後，沒想到又被對手抓下進攻籃板，接著艾德在接獲隊友妙傳下輕鬆上籃得分，也將差距擴大到4分差，宣告比賽分出勝負。

阿巴西不但攻下25分、抓12籃板，全場還緊盯雲豹砍分洋將克羅馬（Lasan Kromah），讓本季平均25.5分的克羅馬，今天僅得到19分。

賽後阿巴西接受轉播單位訪問時說：「克羅馬是台啤最強又最穩定的得分洋將，很開心教練交代給我的防守工作有做到。」（編輯：管中維）1130303