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揮別桌球國手選拔失利 李任悅奪WTT U13女單冠軍

2024/3/9 12:24（3/9 12:38 更新）
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桌球小將李任悅。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）3月初國手選拔失利後，讓李任悅不免失落，她及時調整好心情，在8日世界桌球職業大聯盟（WTT）保加利亞站U13女單決賽以直落3擊敗羅馬尼亞選手卡里斯，本季首冠到手。

4月將滿12歲的李任悅，承襲父母親運動基因，從小學一年級接觸桌球，並以日本桌球名將伊藤美誠為模板進行訓練，她在去年大放異彩，4個月內在WTT U11、U13系列賽橫掃6金、3銀、2銅，一度登上U11組世界第1，今年更在U13排名登頂。

不過，李任悅今年1至3月跨級挑戰U15、U17、U19組國手選拔，都未能如願出線，也讓她有點失落，3月3日U19組國手選拔剛結束，隔日她就飛往保加利亞，參加本季首站國際賽。

李任悅一路過關斬將， 闖進U13女單決賽，在當地時間8日以11比3、11比4、11比9收拾羅馬尼亞選手卡里斯（Serban Kariss），父親李黎懌接受中央社記者訪問時表示：「悅悅這次壓力不小，很開心能拿下冠軍。」

李黎懌認為，李任悅後續在體能、接發球方面都還要加強，且還欠缺一點霸氣，必須多試著在比賽中吶喊，「下一步可能要讓她拿麥克風練習喊聲。」

談到先前國手選拔失利，李黎懌表示，李任悅目前年紀和力量都還小，儘管現階段挑戰U17、U19國手選拔的確有些難度，但他期待，隨著李任悅接下來升上國中後，「身高、力量都拉起來，技術也提升，希望朝明年一次都選上的目標努力。」（編輯：龍柏安）1130309

#李任悅
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