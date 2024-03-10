唐西奇連6場「30分大三元」 NBA史上第1人
2024/3/10 14:18（3/10 14:39 更新）
（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）今天寫下歷史，成為NBA史上第1位連6場至少30分「大三元」的球員，終場獨行俠142比124輕取底特律活塞。
法新社報導，唐西奇此役繳出39分、10籃板和10助攻，超越衛斯布魯克（Russell Westbrook）在2016-17賽季創下的連5場至少攻下30分大三元紀錄。
斯洛維尼亞球星唐西奇也把自己35分（含）以上大三元的紀錄延長到連續5場。此役他另貢獻3次抄截和2次阻攻。
獨行俠教頭基德（Jason Kidd）賽後表示：「這恰恰說明了他（唐西奇）現在的狀態。」
唐西奇今天上半場就攻得26分，其中包括第2節狂砍21分，當時主場活塞球迷高喊「盧卡（唐西奇）爛透了」，似乎激發了他的鬥志。
獨行俠第3節把領先擴大到16分，第4節開節更打出一波7比0攻勢，就此帶走比賽。
厄文（Kyrie Irving）此役襄助獨行俠21分；活塞則以康寧漢（Cade Cunningham）的33分、10助攻和9籃板表現最佳。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130310
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