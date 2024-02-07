分享尋求交易原因 厄文：想得到內心平靜

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（中央社記者陳容琛台北7日電）重新回到布魯克林籃網主場，達拉斯獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）今天攻下36分，率隊以119比107獲勝，他表示，當初尋求交易，是期盼得到內心平靜。

在主動要求籃網交易自己情況下，厄文去年改披獨行俠戰袍，攜手另名球星唐西奇（Luka Doncic）。如今在交易後首度重回籃網主場，厄文透露，尋求交易的關鍵是期望得到內心的平靜，轉戰一支自己能夠成長茁壯球隊，而且不必擔心外界的閒言閒語、媒體揣測等。

事實上，厄文在籃網期間爭議不斷，先是拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，不符合當時紐約市的防疫規定，因此缺陣大部分比賽，後來又在社群媒體分享反猶太主義電影，捲入「反猶風波」，加上並未及時澄清，讓他失去與運動品牌耐吉（Nike）合作。

不過，厄文今天坦承確實犯了一些錯，「現在回想起來，那些事情都是錯誤，我必須對此負責，也認知到自己的不完美，但我能夠從中學習，並繼續往前進，我認為這比冠軍更加重要。」

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此役厄文上場39分鐘，攻下全場最高36分，搭配唐西奇的35分、18籃板、9助攻，攜手率領獨行俠以12分之差力退籃網。厄文透露，希望今晚結束後，不要再討論過去的事，「可以期待我的職業生涯剩餘部分，嘗試在獨行俠爭取第2座總冠軍。」

有趣的是，本場與隊友格林（Josh Green）配合，上演難得的灌籃秀，厄文笑著表示，「完美的傳球，必須向他致意，尤其很多隊友不認為我能夠完成空中接力，但他卻對我非常有信心。」他補充，「不會常常看到我灌籃，所以我很感激在這裡留下精彩畫面，飛身灌籃感覺很好。」（編輯：李亨山）1130207