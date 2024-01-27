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唐西奇轟NBA本季新高73分 獨行俠終止3連敗[影]

2024/1/27 12:18（1/27 16:22 更新）
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NBA獨行俠球星唐西奇27日作客老鷹主場轟下聯盟本季單場新高的73分，率隊以148比143擊敗老鷹，終止最近的3連敗。（圖取自twitter.com/dallasmavs）
NBA獨行俠球星唐西奇27日作客老鷹主場轟下聯盟本季單場新高的73分，率隊以148比143擊敗老鷹，終止最近的3連敗。（圖取自twitter.com/dallasmavs）
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（中央社記者黎建忠台北27日電）美國職籃（NBA）獨行俠球星唐西奇今天作客老鷹主場轟下聯盟本季單場新高的73分，包括上半場就砍下破隊史紀錄的41分，終場率隊以148比143擊敗老鷹，終止最近的3連敗。

效力於費城76人的去年年度MVP恩比德（Joel Embiid），5天前才在對陣聖安東尼奧馬刺時，攻下本賽季聯盟單場新高的70分，沒想到紀錄維持5天就被唐西奇（Luka Doncic）打破。

根據美國媒體StatMuse統計，唐西奇也成為NBA史上，第2名還未滿25歲生涯就超過2次單場60分以上的球員，前一名則是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

唐西奇今天締造這項得分紀錄也別有意義，他是NBA史上自從2006年1月22日布萊恩（Kobe Bryant）締造81分以來的單場最高得分紀錄，而美國時間的今天，正好是布萊恩逝世4週年。

在今天的比賽之前，唐西奇生涯單場新高是在2022年12月27日對上紐約尼克締造的60分，但今晚他成為NBA史上，第4名單場締造73分以上的球員，前3人分別為張伯倫（Wilt Chamberlain）、布萊恩、湯普森（David Thompson），其中張伯倫就完成4次。

儘管唐西奇賣老命狂轟73分，但獨行俠依舊贏得不輕鬆，少了因手指挫傷缺賽的厄文（Kyrie Irving），獨行俠打到終場前69秒僅以4分領先，幸好靠著唐西奇完成三分打才又擴大差距。

終場前10秒亞特蘭大老鷹靠著完成腦震盪檢查程序復出的後衛楊恩（Trae Young）砍進三分球追到3分差，只可惜接下來祭出犯規戰術，獨行俠穩穩罰進2球，還是無緣上演逆轉秀。（編輯：李亨山）1130127

影片來源：Hooper Highlights
#NBA
#唐西奇
#布萊恩
#張伯倫
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