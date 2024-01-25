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ESPN：前76人主帥瑞佛斯同意出任公鹿總教練

2024/1/25 02:42（1/25 08:37 更新）
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前NBA費城76人主帥瑞佛斯。（美聯社）
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（中央社密爾瓦基24日綜合外電報導）體育媒體ESPN知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，消息人士今天告訴ESPN，前NBA費城76人主帥瑞佛斯原則上已同意，出任密爾瓦基公鹿新任總教練。

美國職籃NBA上季季後賽東區第二輪，76人輸給波士頓塞爾蒂克，無緣東區冠軍賽，連續三年在第二輪止步，球團開除了主帥瑞佛斯（Doc Rivers），後來他轉任ESPN分析師。

最近，在公鹿突然開除總教練葛里芬（Adrian Griffin）後，瑞佛斯成了公鹿的目標。消息人士指稱，公鹿與瑞佛斯在昨晚與今晨深入談判後，達成了協議。

消息人士透露，公鹿戰績雖是東區第2，而葛里芬本季才執教43場比賽，但球團仍開除他，主要是因為相信可以找到更好的人才，更有機會帶領球隊爭奪總冠軍。

瑞佛斯曾於2000年獲選NBA年度最佳教練，2008年帶領塞爾蒂克拿下總冠軍，並於2008年、2011年及2021年明星賽擔任總教練。

據悉，由於瑞佛斯的成就及可用性，公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）計畫招攬他，並且說服他接掌公鹿主帥，追逐他的第2座NBA總冠軍。（譯者：陳正健）1130125

#76人
#ESPN
#NBA
#公鹿
#瑞佛斯
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