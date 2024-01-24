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NBA戰績全聯盟第2 公鹿無預警開除總教練葛里芬

2024/1/24 09:18（1/25 08:37 更新）
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NBA密爾瓦基公鹿23日突然開除總教練葛里芬。圖為葛里芬6日在場邊觀賽。（美聯社）
NBA密爾瓦基公鹿23日突然開除總教練葛里芬。圖為葛里芬6日在場邊觀賽。（美聯社）
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（中央社密爾瓦基23日綜合外電報導）美國職籃NBA戰績全聯盟第2的密爾瓦基公鹿今天做出驚人之舉，在球隊本季打了43場球後，突然開除總教練葛里芬（Adrian Griffin）。

公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）在聲明中說：「這是球季期間，一個艱難的決定。」

「我們正在努力，要立即聘用下一任總教練，十分感謝葛里芬為球隊所做的努力及貢獻。」

巴登霍澤（Mike Budenholzer）2021年帶領公鹿奪下球隊睽違50年的總冠軍，但公鹿上個球季在季後賽首輪出局，巴登霍澤也因此遭到解雇，這讓49歲的葛里芬去年6月接下球隊兵符。

當時，霍斯特表示，會由葛里芬帶兵，是因為他具有「冠軍教練的血統、個性、籃球敏銳度，及與球員的溝通能力」。

公鹿目前戰績30勝13敗，在東區排名第2，放眼全聯盟也與西區龍頭明尼蘇達灰狼並列第2，因此葛里芬的地位幾乎沒有受到威脅的跡象。

在被開除前的最後一場比賽，葛里芬22日才率公鹿122比113擊敗底特律活塞。

公鹿表示，助理教練普朗提（Joe Prunty）將代掌兵符，直到球隊找到新的總教練為止。

多家美國媒體報導，公鹿正鎖定由前費城76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）來接替葛里芬的總教練位置。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130124

#NBA
#公鹿
#密爾瓦基公鹿
#瑞佛斯
#葛里芬
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