字母哥大三元 公鹿開除教頭後首戰終結騎士8連勝

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿在開除總教練葛里芬首戰，今天靠「字母哥」安特托昆博繳出35分、18籃板、10助攻「大三元」成績，率隊以126比116擊敗克里夫蘭騎士，終結騎士8連勝。

密爾瓦基公鹿儘管戰績位居東區第2，但昨天突然宣布解僱總教練葛里芬（Adrian Griffin），今天更與前費城76人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）達成協議，預計由瑞佛斯接掌兵符。

瑞佛斯曾在2008年率領波士頓塞爾蒂克奪得總冠軍，例行賽執教戰績1097勝、季後賽111勝分居史上第9、4，只是他過去執教生涯被逆轉歷史，讓瑞佛斯擁有「被逆轉之王」的稱號。

哥倫比亞廣播公司運動網（CBS Sports）報導，過去NBA季後賽史上只出現13次3比1領先被逆轉的情況，瑞佛斯就參與了3次，關鍵搶7大戰，瑞佛斯勝率更是不理想，僅6勝10敗，也是史上輸過最多次搶7大戰的總教練。

瑞佛斯來到公鹿後，除了要力拚擺脫「被逆轉之王」的稱號外，首要任務是要升級公鹿防守，畢竟公鹿本季在送走哈勒戴（Jrue Holiday）、換來里拉德（Damian Lillard）後，防守效率明顯下滑。

不過，公鹿今天主場對戰騎士一役，仍暫由助理教練普朗提（Joe Prunty）代掌兵符，而安特托昆博全場24投16中、拿下35分、10助攻，外加追平個人本季最佳18籃板，締造個人本季第7次大三元，隊友里拉德、密道頓（Khris Middleton）各得28、24分。

騎士此役包括密契爾（Donovan Mitchell）23分、艾倫（Jarrett Allen）21分在內，6人得分雙位數，依舊未能延續球隊連勝態勢，終止8連勝。（編輯：李亨山）1130125