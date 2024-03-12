陳拓呈舅公是郭源治 國中硬式聯賽完投率桃源晉級

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）國中硬式棒球聯賽台東桃源國中與桃園大園國中拚晉級門票，桃源先發投手陳拓呈今天7局完投失1分，率隊以3比1搶勝晉級32強，陳拓呈的舅公是郭源治，郭源治先前也曾到校指導。

112學年度國中棒球聯賽（硬式組）全國賽，分組宜蘭縣內城國中率先晉級後，今天桃源與大園要爭最後一張門票，比賽形成投手戰，桃源4局下先有攻勢，靠著陳仕鴻、沈宇玄、羅翰宇、林寺雲都敲出安打、攻勢串聯，先攻下3分。

大園則在5局上利用黃啟恩二壘安打追回1分，不過全場僅出現4安打，無法突破桃源投手陳拓呈的封鎖，沒能再多添分數。

桃源隊先發投手國三的陳拓呈今天用90球完投7局僅失1分，投出2次三振、3次觸身球保送，拿下勝投，是球隊搶勝大功臣。

桃源隊總教練陳彥儒表示，陳拓呈今天直球角度有壓低、好球率高，可以逼迫打者出棒，雖然投到比賽後半段壞球變多，但還是能有效壓制打者，本來就打算這一場比賽交給他，「他是我們的王牌投手。」

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阿美族的陳拓呈有個鼎鼎大名的親戚，他的舅公是「大郭」郭源治，陳彥儒指出，陳拓呈投球姿勢為低肩側投，最快球速約120公里，對國中生來說不好打，而他原本就是這種動作，沒有特別去改。

桃源全隊僅有22人，今年國三生為8人，陳彥儒表示，因為球隊人數少，只拚硬式組比賽，近期也在原棒協牽線下，邀請郭源治到校指導投手，接下來的比賽一場一場來。（編輯：張雅淨）1130312