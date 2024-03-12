台灣新星蘇力揚力挫世界第8 晉全英羽球賽16強

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（中央社記者黎建忠台北12日電）台灣22歲羽球男單新星蘇力揚，今天在超級1000的全英羽球公開賽32強首輪，以14比21、21比13、21比13逆轉擊敗世界第8的印度一哥普蘭諾伊（Prannoy H. S.）開出紅盤。

世界排名第32名的蘇力揚，在去年中華台北羽球公開賽以亞軍作收，並在4強擊敗當時世界排名第16名的香港好手伍家朗，那已是他生涯擊敗過世界排名最高的對手，結果今天再創生涯新猷。

蘇力揚和普蘭諾伊生涯初次交手，首局前段蘇力揚就展現出不畏懼的大心臟，和對手拉鋸出現7次平手，只可惜在11比13時被對手連得4分拉開差距，只得拱手讓出首局。

不過從第2局起，蘇力揚提速主動加壓攻擊，開賽就連得8分打垮對手氣勢，很快先追回1局；決勝負的第3局，開賽雙方2比2平手後，蘇力揚又靠一波13比4的攻勢，取得15比6的領先，完全打趴對手，最終順利完成這場逆轉秀。

根據籤表，蘇力揚晉級16強的對手是俄羅斯的波波夫（Christo Popov），過去雙方交手過3次，蘇力揚1勝2敗，但其中2次交手都在今年，雙方各取1勝。

巴黎奧運的羽球積分排名計算週期到今年4月26日的比賽截止，本週的全英羽球公開賽，是週期內世界羽球總會（BWF）主辦的最後1場超級1000等級賽事，因此各國好手都精銳盡出。（編輯：謝雅竹）1130312