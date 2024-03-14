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自由車環台賽高雄站路線爬升多 挑戰選手耐力

2024/3/14 15:14（3/14 15:26 更新）
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2024國際自由車環台公路大賽14日來到最終站高雄市，茂林國家風景區管理處與民眾一同至六龜區新威大橋旁為參賽選手們加油。（茂林國家風景區管理處提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月14日
2024國際自由車環台公路大賽14日來到最終站高雄市，茂林國家風景區管理處與民眾一同至六龜區新威大橋旁為參賽選手們加油。（茂林國家風景區管理處提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月14日
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（中央社記者張已亷高雄14日電）2024國際自由車環台公路大賽今天高雄最終站，其中從大樹至美濃、六龜、甲仙等區總長逾146公里，美濃區竹子門至寶來路段總長50公里內爬升超過500公尺，挑戰選手技術與耐力。

茂林國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，大賽於3月10日至14日在台灣舉辦，高雄為最終站，茂林國家風景區管理處今天與民眾一同至六龜區新威大橋旁為選手加油，而「茂林至高雄山城」自行車路線，也是南台灣車友必體驗的進階訓練路線。

茂管處長柯建興表示，在環島自行車相關計畫中，荖濃溪自行車道已可暢遊十八羅漢山至新威河堤，近日台27甲線旁花旗木盛開，粉紅景緻搭配層疊山巒，讓人沉醉浪漫氛圍。

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柯建興指出，民眾可透過新威遊客中心自行車租賃優惠方案，悠閒輕鬆體驗荖濃溪沿岸壯闊山景風光；更多高雄山城線（自行車）路線說明與景點推薦資料，可參考「騎遊茂林」網頁資訊。

今年國際自由車環台賽適逢巴黎奧運舉辦年，各國選手力拚國際積分，此次賽事吸引20多支國際自由車隊、逾百名職業選手於14日上午由佛光山佛陀紀念館起點出發，終點為高雄國家體育場世運大道，路線行經高雄11個行政區。（編輯：黃世雅）1130314

#柯建興
#茂林國家風景區管理處
#自行車
#高雄市
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