黃筱雯第2次資格賽再拚奧運拳擊門票 相信自己能做到

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（中央社記者黎建忠新北14日電）台灣拳擊好手黃筱雯這次在義大利的奧運資格賽意外沒能取得資格，必須等到5月下旬第2次世界區資格賽才能再拚。黃筱雯今天談到，現在沒退路了，但相信自己一定能搶下奧運門票。

在東京奧運拿到銅牌的台灣好手黃筱雯，這次在第1次世界區拳擊資格賽止步16強，沒能提前搶下巴黎奧運門票，當年的「女拳4金釵」，包括陳念琴、林郁婷、吳詩儀都已闖進奧運門檻，最後一塊拼圖就差她一個。

黃筱雯今天在出席拳擊好手甘家葳贊助記者會時，接受中央社記者訪問提到，這次資格賽自己的優勢沒有展現出來，上場前應該要更有自信，「我自己確實也是有一些緊張感，但我想接下來沒有退路，就是全力一拚。」

第2次世界區拳擊資格賽將於5月23日起在泰國曼谷登場，將取各量級前3名獲得奧運資格，而同樣已經獲得資格的選手不能參賽。

黃筱雯表示，在曼谷的比賽前還會找時間出國移地訓練，把自己的缺點和問題快點調整過來，雖然大部分選手都已經獲得奧運資格，但像是韓國的林愛吉以及1名哈薩克選手也都還沒拿到門票，因此還是會小心應戰。

教練劉宗泰則提到，過去黃筱雯出去比賽的時候，都是對手很想要出拳打她，所以以她的身高和臂展優勢，很輕鬆就打出反擊，「但這次反而是筱雯自己太想要打到對手，所以優勢反而消失。」（編輯：張雅淨）1130314