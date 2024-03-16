大巨蛋湧1萬9898人門票完售 刷新中職熱身賽紀錄

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）為了讓中華職棒球團、球員及聯盟工作人員熟悉台北大巨蛋，中職特地安排2場官辦熱身賽在大巨蛋進行，今天的門票完售，共有1萬9898名觀眾，遠超過原本的熱身賽紀錄7068人。

中職例行賽將在30日於台北大巨蛋開打，聯盟特別安排2場官辦熱身賽在大巨蛋進行，今天由味全龍隊與中信兄弟隊交手，明天由中信兄弟對上富邦悍將隊。今天的賽事預售票1萬3000席一開賣就完售，因此聯盟又加開內野上層席次。

這場在大巨蛋的官辦熱身賽，昨晚就已經剩300多張票，今天下午開賣現場票。聯盟稍早宣布，今天共有1萬9898名觀眾湧入大巨蛋，門票全數完售，刷新中職史上官辦熱身賽最多觀眾紀錄，上一個最多熱身賽觀眾紀錄為2015年中信兄弟與Lamigo桃猿隊的賽事，共7068人。

本季開幕戰味全龍隊將在大巨蛋擔任主場，為了準備比賽，龍隊總教練葉君璋之前已經進來看過，不過今天是首度在大巨蛋正式比賽。賽前葉君璋表示，「現在球員還滿幸福的、我也是。」至於在大巨蛋需要注意的地方，葉君璋則說：「也沒有那麼複雜，1、2場過後就會習慣了，沒有特別提醒太多。」（編輯：陳政偉）1130316