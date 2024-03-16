龍隊壓制兄弟打線 葉總盼透過3次失誤發現問題

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職今天在台北大巨蛋進行官辦熱身賽，味全龍隊投手群僅讓中信兄弟打線敲出1支安打，終場以6比1奪勝，雖然龍隊發生3次失誤，不過教頭葉君璋認為熱身賽發現問題是好事。

吉力吉撈．鞏冠在1局下就敲出一發2分砲，為中職官辦熱身賽在大巨蛋的首轟；6局下龍隊再展開攻勢，出現2次保送加上捕逸，以及郭天信、林辰勳敲出安打，張政禹擊出高飛犧牲打，單局攻下3分。

兄弟打線前7局都被壓制，直到8局上江坤宇利用三壘手失誤上壘後，黃韋盛才敲出此戰兄弟首支安打，用二壘安打送回1分；不過8局下龍隊再得1分，終場龍隊就以6比1擊退兄弟。

龍隊先發投手艾璞樂（Tyler Eppler）此戰用42球投4局，沒有被敲出安打，也沒有投出保送，送出3次三振，沒有失分；接著陳禹勳、呂詠臻、林逸達各投1局都沒有失分，林凱威投1局掉1分（非責失），最後廖任磊關門投1局無失分。

賽後龍隊總教練葉君璋表示，艾璞樂今天看起來狀況不錯，「想要控制的球都有照他的意思去投。」不過今天團隊發生3次失誤，葉君璋則說：「這個階段算還滿正常的，熱身賽如果沒有發生問題，不覺得是一件好事情，有看到這些狀況可以去做調整，球員心態也會說要更注意一下。」

兄弟先發投手徐基麟則是用67球投4.2局，被敲出3支安打，投3次四死球保送、5次三振，失掉2分。（編輯：陳政偉）1130316

中華職棒官辦熱身賽16日晚間在台北大巨蛋由中信兄弟與味全龍隊交手，龍隊投手陳禹勳中繼登板，主投1局無失分。中央社記者王騰毅攝 113年3月16日

中華職棒官辦熱身賽16日晚間在台北大巨蛋上演「龍象大戰」，味全龍隊鄭鎧文（左）6局下靠著隊友高飛犧牲打成功回到本壘、拿下全隊第5分，終場由龍隊以6比1獲勝。中央社記者王騰毅攝 113年3月16日