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味全龍首度用PitchCom需習慣 壘上無人比暗號較快

2024/5/4 16:20（5/4 16:33 更新）
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中華職棒味全龍隊3日賽事首度啟用電子暗號系統PitchCom，捕手吉力吉撈．鞏冠配戴在右膝上。他4日受訪表示，在壘上無人時直接比暗號會比較快，但確實於壘上有人時可以防止被偷暗號。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年5月4日
中華職棒味全龍隊3日賽事首度啟用電子暗號系統PitchCom，捕手吉力吉撈．鞏冠配戴在右膝上。他4日受訪表示，在壘上無人時直接比暗號會比較快，但確實於壘上有人時可以防止被偷暗號。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年5月4日
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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職味全龍在昨天比賽首度使用電子暗號系統PitchCom，教頭葉君璋和「獻聲」錄音的捕手吉力吉撈・鞏冠都認為，壘上無人時直接比暗號比較快，但壘上有人確實可以防止被偷暗號。

中職本季開放使用PitchCom，龍隊成為首支引進的球隊。經過昨天比賽實際使用，龍隊總教練葉君璋今天坦言：「我覺得需要時間適應，重點是沒有辦法特別節省時間，因為我們是用錄音的，講一句話就3秒鐘了，搖2次頭就10幾秒了，可能需要更簡短的方式。」

葉君璋指出，PitchCom在壘上有人的情況下使用比較有效果，除了壘上有人出手限制為較長的25秒之外，二壘有人時也可以防止對方跑者偷暗號。

由於現在龍隊使用的是捕手發射暗號、投手接收的單向模式，葉君璋指出，如果投手也可以發射暗號，可能會比較快。葉君璋表示，像是日本、韓國都沒有在用PitchCom，與民族性有關，「美國可能在賽前資料準備充足，所以搖頭機率會比較低一點。」

相較之下，葉君璋表示，在亞洲棒球中，投手的主導性比較高，搖頭機率可能就會比較高，「這種狀況可能就會讓時間變長。」不過葉君璋也強調，「真的是有它的好處，只是我們還沒找到最好的使用方式。」

目前龍隊PitchCom的英文版聲音是由球隊的情搜人員錄音，中文版聲音是由捕手吉力吉撈・鞏冠「獻聲」。

吉力吉撈・鞏冠表示，可能是因為第一次用的關係，有時候直接比暗號會比較流暢，因此昨天與投手討論，為了讓節奏明快一點，壘上無人時直接用比的。不過吉力吉撈・鞏冠笑說：「是很不錯的東西，這樣就不會看到（二壘跑者）跳來跳去，也不用吵架了。」（編輯：李亨山）1130504

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