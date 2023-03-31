大谷翔平善用暗號發送器 MLB開幕戰繳6局10K好投[影]

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（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）日本球星大谷翔平今天在美國職棒開幕戰繳出6局10次三振的精彩投球，美國媒體關注，他利用身上的暗號發送器，節省投捕溝通時間，很快適應大聯盟本季新上路的投球時間規定。

大谷翔平在剛落幕的世界棒球經典賽（WBC）率領日本隊奪冠，獲得最有價值球員（MVP），相隔大約一週，他今天在美國職棒大聯盟2023年球季的開幕戰上場投球，面對的是截然不同的比賽節奏。

經典賽尚未採用投球時鐘，投打之間是傳統的棒球比賽節奏。但美國職棒大聯盟今年在各個球場啟用投球時鐘（Pitch Clock），規定限制投手壘上無人15秒、壘上有人20秒必須投球，打者在計時器倒數8秒前要做好準備。

大聯盟從春訓熱身賽就嚴格執行新規定，今天多地同步開打的開幕戰已經出現，投手在規定時間內沒有投出而被判罰一個壞球的情形。

新制度上路後，大聯盟比賽的節奏和一週前的經典賽截然不同。對於剛打完經典賽的大谷翔平來說，轉換節奏也是一大挑戰，但他今天的成績顯示，他對大聯盟的新規定適應良好。

影片來源：MLB

效力洛杉磯天使的大谷翔平今天客場出戰奧克蘭運動家，6局飆出10次三振，最快球速達101英里（162公里），只被敲2安打，無失分，退場時1比0領先，但牛棚在8局下失守，終場天使1比2吞敗。

美國媒體觀察到，從經典賽回到大聯盟的大谷翔平，不僅沒有因為投球時鐘受影響，他更善用今年大聯盟新開放給投手使用的電子儀器「暗號發送器」（PitchCom），節省暗號往返的時間。

大谷翔平從熱身賽就開始使用，把暗號發射器藏在左手衣袖內，投完球之後，他會把手伸到衣袖內，不看按鍵直接「盲打」輸入。

這項暗號發送器在去年啟用，迷你鍵盤由捕手配戴，幾個按鍵代表不同的球路與方位。捕手按鍵之後，透過藍芽連線到投手帽子裡的迷你揚聲器，用電腦語音的方式讓投手聽到捕手配球。

今年大聯盟放寬規定，開放投手也能配戴「暗號發送器」的鍵盤，也就是投手不再只是被動搖頭，還能主導配球。

大谷翔平顯然很會利用這項新科技。在今天這場開幕戰當中，他與23歲的菜鳥捕手歐霍比（Logan O'Hoppe）搭檔，賽前就計畫好，由大谷翔平主導配球。

天使總教練尼文（Phil Nevin）說，最主要的原因是大谷翔平的球種太多了，因應投球時間限制，已不能像以前那樣捕手一種球一種球比暗號，投手在投手丘上一直搖頭。

儘管大谷翔平在熱身賽已經使用過暗號發送器，今天第一次在開幕戰使用，一開賽就遇到技術問題。賽後他向媒體表示，投完2球後，暗號發送器就故障了，只好跟捕手恢復傳統的暗號。

ESPN記者庫恩（Tim Keown）形容，暗號發送器故障後，大谷翔平與捕手用傳統暗號溝通，「好像回到史前時代」。

不過大谷翔平表示，第2局故障排除，一直到他退場之前，都很順利使用這項新科技。電視台球評稱讚，大谷翔平適應大聯盟新制的能力很好，甚至有美國媒體觀察到，大谷翔平的投球節奏一度太快，被主審口頭警告。

大谷翔平在賽後訪問說，比賽中主審一度上前提醒他，打擊者都還沒站進打擊區，他就已經要投球了。他後來按照主審的提醒，把節奏放慢一些，適應上沒有太大問題。（編輯：張芷瑄）1120331