美職棒大聯盟新球季將開打 大谷翔平動向受矚目

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約28日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB新球季即將展開，炙手可熱的大谷翔平在季後是否轉隊、賈吉與魏蘭德能否維持高檔表現、太空人能否衛冕成功，和新規則帶來的影響，都是球迷注目的焦點。

● 大谷翔平的未來動向

日本二刀流好手大谷翔平將在MLB這個球季結束後成為自由球員，他未來會落腳何處，將與洛杉磯天使的命運息息相關。大谷翔平目前效力的天使，已經連續7個球季無緣季後賽。

儘管天使難以打進季後賽，但2021奪下美國聯盟（AL）年度最有價值球員（MVP）的大谷翔平，在打擊、投球兩方面都有出色表現。去年為了避免薪資仲裁，大谷翔平和天使簽下一紙1年3000萬美元的合約。

去年在美聯MVP票選排名第2的大谷翔平曾表示，接下來這個球季結束後，他在選擇球隊時，能否贏球將會是他考慮的關鍵要素。

● 賈吉凶猛砲火能否再現

紐約洋基強打賈吉（Aaron Judge）去年揮出62支全壘打，打破馬瑞斯（Roger Maris）1961年寫下的單季61轟美聯紀錄，在大聯盟掀起一陣旋風。新球季球迷將拭目以待，看他是否能再展現凶猛的火力。

除了全壘打的演出外，賈吉上個球季在打點、上壘率、長打率、壘打數上的成績，都高居全聯盟第1，這樣的成績是史上最猛的單季進攻表現之一。

有了這樣亮眼的表現，賈吉獲選為去年的美聯年度MVP，並和洋基簽下9年3.6億美元的MLB史上最大自由球員合約。

● 大都會迎來新王牌魏蘭德

在曾獲賽揚獎的迪格隆（Jacob deGrom）以自由球員身分離隊，加盟德州遊騎兵後，紐約大都會簽下去年美聯賽揚獎得主魏蘭德（Justin Verlander），填補他們先發輪值的空缺。

40歲的魏蘭德，因為動了俗稱「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）的手肘韌帶置換手術，2020年只出賽1場，2021年更是整季報銷，但他的身手不受歲月影響，也用成績展現自己在投手丘上仍極具威力的壓制力。

魏蘭德去年和休士頓太空人一起奪下世界大賽冠軍，雙方在球季結束後分道揚鑣。在太空人期間，魏蘭德包括勝場數、防禦率等各項投球數據都在美聯名列前茅，並贏得生涯第3座賽揚獎。

● 太空人尋求衛冕的利空與利多

太空人將在明星二壘手阿圖維（Jose Altuve）缺陣的情況下，展開他們本季的衛冕之旅。阿圖維因為在世界棒球經典賽（World Baseball Classic）挨了觸身球導致大拇指骨折，必須至少休養到5月下旬。

太空人的另一個問題是，他們先發投手群中的頭號王牌魏蘭德轉戰大都會。但即便少了魏蘭德，太空人的先發輪值戰力仍舊十分堅強，足以壓制對方打者。

儘管有障礙橫在眼前，太空人陣中仍有滿滿的能量。太空人本季簽下前芝加哥白襪的強打阿布瑞烏（Jose Abreu），是曾獲美聯年度MVP，並3度獲選參加明星賽的好手。

● 規則改變帶來的影響

為了加快比賽節奏、維持球賽進行的流暢，並提升比賽安全，新球季在規則上有3項重要的改變。

其中，為了減少比賽停下來的時間，每位打擊者的預備時間只有30秒；投手於無人在壘時，需在15秒內將球投出，壘上有人時，也需在20秒內投球。

為了讓選手有更多展現進攻天賦的機會，並抑制讓內野手守到外野這樣日益漸長的守備布陣趨勢，現在規定比賽中的二壘兩側，必須各有兩名內野手。

為了讓球員有更多發揮空間，並避免不必要的碰撞，一、二、三壘的壘包，將由現行的15平方英吋增大到18平方英吋，但本壘的尺寸沒有更動。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1120329