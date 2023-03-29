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大谷翔平2023球季賺近20億 MLB史上最高紀錄

2023/3/29 06:34（3/29 07:21 更新）
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根據「富比世」資料，洛杉磯天使隊的日籍投打「二刀流」球星大谷翔平，，2023球季收入高達6500萬美元（約合新台幣19.7億），寫下MLB史上最高紀錄。（共同社）
根據「富比世」資料，洛杉磯天使隊的日籍投打「二刀流」球星大谷翔平，，2023球季收入高達6500萬美元（約合新台幣19.7億），寫下MLB史上最高紀錄。（共同社）
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（中央社紐約28日綜合外電報導）根據美國財經商業雜誌「富比世」（Forbes）今天公布的資料，洛杉磯天使隊的日籍投打「二刀流」球星大谷翔平，2023球季收入高達6500萬美元（約合新台幣19.7億），包括年薪3000萬美元和代言收入3500萬美元，寫下美國職棒大聯盟MLB史上最高紀錄。

相較之下，大谷翔平2021年廣告代言收入約600萬美元，去年增至2000萬美元。

天使隊在30日的大聯盟開季賽將對上奧克蘭運動家隊，大谷翔平預料將擔任先發投手。

大谷翔平將在季後成為自由球員，2024年年薪可望更上一層樓。

大谷翔平本月稍早率日本拿下5屆世界棒球經典賽（WBC）冠軍，獲選最有價值球員（MVP）。

2021年大谷還獲選美國聯盟年度最有價值球員（MVP），並入選年度第1隊，也獲選參加明星賽，在大聯盟颳起一股猛烈的「二刀流」旋風。（譯者：陳政一）1120329

#大谷翔平
#洛杉磯天使隊
#富比世
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