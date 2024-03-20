更多編輯台推薦新聞：
圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣
科技

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退
運動

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看
國際

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

棒球外交 MLB首爾開幕戰再拉近美日韓關係

2024/3/20 23:36（3/20 23:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國職棒大聯盟MLB 20日在韓國首爾舉行第一場開幕系列戰，由洛杉磯道奇對上聖地牙哥教士。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年3月20日
美國職棒大聯盟MLB 20日在韓國首爾舉行第一場開幕系列戰，由洛杉磯道奇對上聖地牙哥教士。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年3月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）美國職棒大聯盟MLB今天首次在韓國首爾舉行開幕系列戰，不只來自各國的球迷，美國、韓國及日本的外交官員也齊聚一堂，以「棒球外交」進一步擴大三國合作領域。

洛杉磯道奇與聖地牙哥教士今天在韓國首爾高尺天空巨蛋進行第一場開幕系列戰，韓國外交部官員與美國、日本駐韓大使都到場觀戰，韓國媒體指出，這也展現了美日韓三國合作不只在經濟、安保領域，也擴及文化、體育領域。

據韓媒首爾新聞及Money Today報導，這次是美方主動提議美日韓外交高官一起出席開幕戰，韓國總統尹錫悅也有可能在21日的第二場比賽現身。尹錫悅去年4月曾為韓國職棒開幕戰開球。

出戰的兩隊都與韓國頗有淵源。韓國最具代表性的傳奇投手朴贊浩曾先後為道奇及教士隊效力，創下亞洲籍選手在大聯盟最多勝場紀錄，去年拿下金手套獎的打者金河成，以及投手高祐錫等2名韓國選手現正於教士隊效力。

隨道奇隊一同參戰的則有在日韓都擁有大批球迷的知名選手大谷翔平。身為資深棒球迷的美國駐韓大使高德柏格（Philip Goldberg）今天在比賽現場接受韓聯社訪問時表示，「可以看到分別有韓國、日本選手效力的美西球隊在首爾進行正規聯盟開幕戰，是非常特別的一件事」。

他也說，韓國、日本與美國的共通點之一就是都很熱愛棒球，「透過棒球能更擴大我們的關係，從這點來看（這次賽事）很重要」，為首爾開幕戰賦予重大意義。

MLB決定在首爾進行兩場開幕系列賽的消息傳出後，就受到各國球迷、尤其是日本與韓國球迷的關注，一名道奇隊球迷接受中央社訪問時表示，為了搶得現場觀戰機會，門票預購時找了10名朋友一起搶票，才幸運搶得2張門票與朋友一起進場為選手加油。

今晚7時5分開始的比賽在下午3時30分就開放領票，許多人早早來到現場，除了韓國當地球迷，也有不少拖著行李箱風塵僕僕趕來的日本及各國球迷。雖然開幕戰前傳出炸彈恐攻威脅及誤認可疑物的消息，仍不影響球迷熱情。（編輯：楊昭彥）1130320

#MLB
#尹錫悅
#日本
#首爾
#韓國
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
MLB首爾開幕戰大谷翔平敲2安1打點 道奇5比2擊敗教士[影]
172.30.142.236