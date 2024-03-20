棒球外交 MLB首爾開幕戰再拉近美日韓關係

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）美國職棒大聯盟MLB今天首次在韓國首爾舉行開幕系列戰，不只來自各國的球迷，美國、韓國及日本的外交官員也齊聚一堂，以「棒球外交」進一步擴大三國合作領域。

洛杉磯道奇與聖地牙哥教士今天在韓國首爾高尺天空巨蛋進行第一場開幕系列戰，韓國外交部官員與美國、日本駐韓大使都到場觀戰，韓國媒體指出，這也展現了美日韓三國合作不只在經濟、安保領域，也擴及文化、體育領域。

據韓媒首爾新聞及Money Today報導，這次是美方主動提議美日韓外交高官一起出席開幕戰，韓國總統尹錫悅也有可能在21日的第二場比賽現身。尹錫悅去年4月曾為韓國職棒開幕戰開球。

出戰的兩隊都與韓國頗有淵源。韓國最具代表性的傳奇投手朴贊浩曾先後為道奇及教士隊效力，創下亞洲籍選手在大聯盟最多勝場紀錄，去年拿下金手套獎的打者金河成，以及投手高祐錫等2名韓國選手現正於教士隊效力。

隨道奇隊一同參戰的則有在日韓都擁有大批球迷的知名選手大谷翔平。身為資深棒球迷的美國駐韓大使高德柏格（Philip Goldberg）今天在比賽現場接受韓聯社訪問時表示，「可以看到分別有韓國、日本選手效力的美西球隊在首爾進行正規聯盟開幕戰，是非常特別的一件事」。

他也說，韓國、日本與美國的共通點之一就是都很熱愛棒球，「透過棒球能更擴大我們的關係，從這點來看（這次賽事）很重要」，為首爾開幕戰賦予重大意義。

MLB決定在首爾進行兩場開幕系列賽的消息傳出後，就受到各國球迷、尤其是日本與韓國球迷的關注，一名道奇隊球迷接受中央社訪問時表示，為了搶得現場觀戰機會，門票預購時找了10名朋友一起搶票，才幸運搶得2張門票與朋友一起進場為選手加油。

今晚7時5分開始的比賽在下午3時30分就開放領票，許多人早早來到現場，除了韓國當地球迷，也有不少拖著行李箱風塵僕僕趕來的日本及各國球迷。雖然開幕戰前傳出炸彈恐攻威脅及誤認可疑物的消息，仍不影響球迷熱情。（編輯：楊昭彥）1130320