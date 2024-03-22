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南山高中籃球隊參訪立院 贈韓國瑜、江啟臣簽名球

2024/3/22 13:49
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（中央社記者范正祥台北22日電）獲得本屆高中籃球聯賽（HBL）冠軍的新北市南山高中籃球隊今天參訪立法院，與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣在議場前合影，並致贈簽名籃球；韓國瑜恭賀球隊奪冠，期勉球員充實自己，有朝一日也能參選立委。

終結「5年4亞」的南山高中，在112學年度HBL逆轉摘下男子組冠軍，隊史第8冠。

南山高中籃球隊全體成員今天在學校師長帶領下參訪立法院，走訪院區、參觀議場、旁聽立法院施政總質詢。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，主持院會的韓國瑜利用中午休息時間，在議場前與南山高中籃球隊合影，恭賀籃球隊反敗為勝奪冠，江啟臣和國民黨立委張智倫也在場。

互動過程中，南山高中籃球隊將兩顆全體隊員簽名球，分別贈送給韓國瑜、江啟臣。江啟臣也贈送小禮物給南山高中籃球隊員，現場氣氛熱鬧而且溫馨。

韓國瑜恭賀南山高中籃球隊展現毅力與球技逆轉勝奪冠，期勉球員充實自己，有朝一日也能參選立委。南山高中籃球隊員齊聲說「好」，謝謝韓國瑜的鼓勵。（編輯：蘇志宗）1130322

#江啟臣
#韓國瑜
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