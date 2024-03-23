UBA健行晉決賽 教頭盼劉丞勳放輕鬆把小巨蛋當家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北23日電）健行科大的劉丞勳儘管連續5年「攻蛋」，仍不免會緊張，在教頭安撫下，把小巨蛋當「家」一樣、放開來打，今天UBA大專籃球聯賽4強賽攻下21分，率隊以85比77擊敗世新大學，將與政大爭冠。

曾3度封王的健行，自105學年度以來就是冠軍賽常客，本季在「雙槍」劉丞勳、蔡宸綱帶領下，連9季躋身4強，今天在台北小巨蛋出戰由陳將双與張俊生領軍的世新。

健行上半場以43比39領先，第3節靠著蔡宸綱、潘偉傑、劉丞勳接力飆進三分球，一度取得雙位數領先，而世新陳將双在第3節結束前命中三分，將比分追成55比63。

健行靠著決勝節一波12比0攻勢拉開差距，儘管陳將双、張俊生接連命中三分球，為比賽掀起一波小高潮，但健行守住領先優勢，以8分差贏得勝利，連2年與政治大學在冠軍賽狹路相逢。

健行的劉丞勳從高中起，連續5年來到台北小巨蛋，今天拿下全隊最高的21分，他受訪時透露，這週給自己很大壓力，因此教練常常提醒他要放輕鬆、不要練太多。

健行教頭劉孟竹表示，劉丞勳總是提早到球場練球，結束後還會加練，是名很努力的球員，為了安撫其緊繃的情緒，他開玩笑對劉丞勳說，「健行每年都來小巨大，你就當家一樣，只是場地比較大、人比較多，不希望他給自己太大壓力。」

談到明天將碰上政大，劉丞勳認為，尋求4連霸的政大壓力會較大，健行身為挑戰者就享受比賽、打好最後1場球。

另外，世新連2年無緣決賽，落入季軍戰，將與虎尾科大交手。世新教頭何正峰表示，球隊今天第3節未做好防守細節，且4、5號位球員表現不盡理想，因此後段換上全本土陣容，明天比賽會再做調整。（編輯：陳政偉）1130323