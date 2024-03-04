UBA男一級最速千分 健行劉丞勳比較想要冠軍

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（中央社記者陳容琛台北4日電）健行科大隊長劉丞勳今天攻下14分，不僅率隊以85比82擊敗世新大學，更成為UBA男一級最速達成千分里程碑的球員，不過他透露內心還是比較想要冠軍。

克服首節9次失誤的亂流，健行靠著蔡宸綱攻下全場最高21分，外帶11籃板、5助攻，加上潘偉傑挹注15分、劉丞勳貢獻14分，成功在下半場上演逆轉秀，在112學年度大專籃球聯賽（UBA）8強戰仍維持不敗。

健行總教練劉孟竹坦言，子弟兵心態沒有進入狀況，一開始沒有武裝起來，讓對手在上半場打得很順手，「可能已經晉級4強了，雖然賽前做的事情都一樣，按照平常的節奏，可是確實開局不在狀況內，希望不要在4強發生。」

值得一提的是，劉丞勳在第3節2罰俱佳情況下，以3屆67場達成UBA男一級千分里程碑，而且打破輔仁大學盧峻翔、國立體大周暐宸共同保持的4屆68場，成為UBA自102學年度有攻守紀錄後的「最速千分男」。

劉孟竹認為，以劉丞勳的個性，不會在乎個人數據，反倒比較想要拿到冠軍，「當然也是替他開心，平時努力訓練換來的成果。」他更爆料，劉丞勳除了時常早起訓練外，連過年都留在學校練球，「真的是很努力的球員。」

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劉丞勳則笑說，家裡住在中壢附近，所以每天來回學校，甚至除夕也不例外，因為只要1、2天沒有碰球，就感覺全身不對勁。之後也想往更高層級打拚，知道自己缺少什麼，像是投籃穩定度，因此想利用時間多練球。

比賽結束才得知打破紀錄，劉丞勳透露很開心，「但我覺得紀錄沒有冠軍來得好，今天過了就過了。」而健行科大明天將強碰政治大學，爭奪4強第1種子的席次。（編輯：張雅淨）1130304