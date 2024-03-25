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陳鴻文恐無法勝任終結者 桃猿不排除找後援型洋投

2024/3/25 18:05
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（中央社記者謝靜雯新北25日電）樂天桃猿隊官辦熱身賽牛棚狀況多，總教練古久保健二表示，目前看來投手陳鴻文可能無法勝任終結者角色，也提到今晚比賽牛棚還是有狀況的話，有找後援型洋投的可能性。

桃猿隊中職官辦熱身賽今天賽前9場打完，最後一任投手防禦率高達15.88、吞下4敗，表現不是很理想，本來教練團設定的終結者人選之一陳鴻文，近2場出賽總計投0.2局失掉7分、被打2分全壘打。

桃猿隊總教練古久保健二表示，陳鴻文是很有經驗的投手，但感覺起來心態上有點想太多，球隊一開始評估以陳鴻文的能力和經驗可以扛起終結者，但近2場比賽看來可能無法勝任，也提到隨著年紀增長身體可能會有退化，但現階段讓他丟終結者的可能性會降低。

古久保健二表示，牛棚投手狀況是從春訓開始球隊就很擔心的部分，在沒有找到解決方式的狀況下面對開季當然會有不安，但牛棚狀況在官辦熱身賽浮現，或者是在例行賽浮現，只是早晚的問題。

桃猿隊目前開季設定3名洋投都放在先發，被問起牛棚狀況不理想是否考慮找後援型洋投，古久保健二表示，如果今晚的官辦熱身賽狀況持續，「叫公司找後援型的洋投這個可能性也是有的。」（編輯：李亨山）1130325

#古久保健二
#中職
#桃猿隊
#陳鴻文
中職
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