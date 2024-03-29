台師大體表會「動力拼圖」登場　展現校園運動文化

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（中央社記者張新偉台北29日電）台灣師範大學113級體育表演會今天起一連兩晚活力登場，將傳統運動融入聲光色與創意元素，呈現多元運動文化及體育內涵，帶來一場精彩運動饗宴。

台灣師大於1946年成立國內第一個體育科系，並在1950年代首創體育表演會，傳承70多年來也成國內歷史最悠久的體表會，今晚活動包含教育部體育署長鄭世忠、台大校長陳文章、台科大校長顏家鈺以及台師大校長吳正己等人都全程共襄盛舉。

今年體表會活動主題為「動力拼圖」，象徵學生透過每一次的探索與挑戰，拼湊出夢想的藍圖，並將大學4年所學濃縮其中；表演內容則包含舞龍舞獅、足球、原住民樂舞、跆拳道、田徑、羽球、橄欖球等12個節目。

台師大大一學子林怡岑日前才拿下大專足球聯賽（UFA）女一級金靴獎，首次參與體表會演出的她透露，同時準備比賽與體表會的過程很辛苦，但好結果令她很有成就感。中央社記者張新偉攝 113年3月29日

其中，大一學生林怡岑日前才幫助台灣師大拿下大專足球聯賽（UFA）女一級決賽冠軍，也拿下大會金靴獎。首次參與體表會的她表示，雖然同時準備比賽與體表會的過程很辛苦，但最終都能有好表現，「真的很過癮、很有成就感」。

台師大運休學院長王鶴森表示，體表會全程由學生籌劃和訓練，系上結合課程和引入資源來挹注活動，特別感謝協辦單位的實質贊助和相關支持，他相信學生全心投入與團隊合作後，必能有美麗蛻變且超越自我，這些經驗也將成未來成長養分。1130329

體育署長鄭世忠（右2）、台大校長陳文章（右3）、台師大校長吳正己（左3）、台科大校長顏家鈺（左2）、台師大學務長林玫君（左）及運休學院長王鶴森（右）等人出席台師大113級體表會留影。中央社記者張新偉攝 113年3月29日

台灣師範大學113級體育表演會節目內容包含舞龍舞獅、柔道、飛盤、力與美、足球、原住民樂舞、跆拳道、壘球、田徑、羽球、橄欖球等，精彩多元。中央社記者張新偉攝 113年3月29日

由學生統籌規劃的台師大113級體育表演會登場，將傳統運動項目融入聲、光、色以及創意元素呈現，為觀眾送上別出心裁的節目。中央社記者張新偉攝 113年3月29日

台師大113級體育表演會登場，透過學生結合運動項目的熱力演出，呈現多元運動文化及豐富體育內涵。中央社記者張新偉攝 113年3月29日

台灣師範大學113級體表會演出節目中也包含了原住民樂舞，讓觀眾看得津津有味。中央社記者張新偉攝 113年3月29日

台師大體表會自1950年代創辦至今傳承70多年，今年主題為「動力拼圖」，象徵學生每次的探索與挑戰，拼湊出了夢想的藍圖。中央社記者張新偉攝 113年3月29日

台灣師範大學113級體育表演會共打造12個精彩演出，各節目都展現運動特色。中央社記者張新偉攝 113年3月29日

台灣師範大學113級體育表演會由體育與運動科學系及運動競技學系畢業班籌劃，演出融合傳統與創新，展現力與美的結合。中央社記者張新偉攝 113年3月29日