台師大體表會「動力拼圖」登場 展現校園運動文化
2024/3/29 23:10（3/29 23:27 更新）
（中央社記者張新偉台北29日電）台灣師範大學113級體育表演會今天起一連兩晚活力登場，將傳統運動融入聲光色與創意元素，呈現多元運動文化及體育內涵，帶來一場精彩運動饗宴。
台灣師大於1946年成立國內第一個體育科系，並在1950年代首創體育表演會，傳承70多年來也成國內歷史最悠久的體表會，今晚活動包含教育部體育署長鄭世忠、台大校長陳文章、台科大校長顏家鈺以及台師大校長吳正己等人都全程共襄盛舉。
今年體表會活動主題為「動力拼圖」，象徵學生透過每一次的探索與挑戰，拼湊出夢想的藍圖，並將大學4年所學濃縮其中；表演內容則包含舞龍舞獅、足球、原住民樂舞、跆拳道、田徑、羽球、橄欖球等12個節目。
其中，大一學生林怡岑日前才幫助台灣師大拿下大專足球聯賽（UFA）女一級決賽冠軍，也拿下大會金靴獎。首次參與體表會的她表示，雖然同時準備比賽與體表會的過程很辛苦，但最終都能有好表現，「真的很過癮、很有成就感」。
台師大運休學院長王鶴森表示，體表會全程由學生籌劃和訓練，系上結合課程和引入資源來挹注活動，特別感謝協辦單位的實質贊助和相關支持，他相信學生全心投入與團隊合作後，必能有美麗蛻變且超越自我，這些經驗也將成未來成長養分。1130329
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