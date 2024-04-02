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大專排球聯賽決賽3日開打 中原、北市大拚連霸

2024/4/2 17:43（4/2 18:16 更新）
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112學年度大專校院排球聯賽（UVL）公開一級決賽3日至5日在天母體育館登場，2日舉辦決賽記者會，男、女子組共12支球隊齊聚一堂。中央社記者黃巧雯攝 113年4月2日
112學年度大專校院排球聯賽（UVL）公開一級決賽3日至5日在天母體育館登場，2日舉辦決賽記者會，男、女子組共12支球隊齊聚一堂。中央社記者黃巧雯攝 113年4月2日
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）112學年度大專校院排球聯賽（UVL）公開一級決賽將於4月3日至5日在天母體育館登場，中原大學將挑戰連3年稱霸男子組，而台北市立大學則是瞄準女子組4連霸。

112學年度大專校院排球聯賽（UVL）公開一級決賽明天將先由複賽成績3至6名進行交叉對戰，勝者晉級4強，4日則舉行4強賽及5至6名排名賽，5日將展開男女季軍及冠軍賽。

男子組部分，上屆6強班底台灣師範大學、中原大學、彰化師範大學、台北教育大學、陽明交大及台灣體大皆順利晉級，台師大預、複賽拉出11連勝，將成為中原大學尋求3連霸之路最大挑戰。

中原大學主攻手李尼希米接受媒體聯訪時表示，最近調整還可以，就等決賽見真章，並期待另名210公分剛果外籍生艾力發揮。

旅日好手張育陞這次回台披上彰師大戰袍出賽，談到挑戰隊史首冠，他強調，「目標不設限，我們準備好了，請大家期待今年彰師大。」

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至於女子組台北市大、台師大、中正大學、高雄師範大學、國立體大同樣也是上屆6強隊伍，新加入的清華大學上季在公開二級奪冠後，來勢洶洶，本季躋身一級戰場即闖入決賽。

台北市大女排陣中就有9名球員昨天剛打完企業排球聯賽總冠軍賽，今天立即投入訓練，備戰大專聯賽決賽，教練鄧衍敏表示，儘管今年主力陣容變動不大，但因部分球員剛結束企排賽事，如何調整體能以及維持專注度將是最大關鍵。（編輯：張雅淨）1130402

#北市大
#中原大學
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