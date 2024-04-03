體育署修慰問金辦法 半年內推籃、足球公版協議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北3日電）為保障國手國際賽參賽權利，除了將修正慰問金辦法外，教育部體育署長鄭世忠今天表示，半年內將研訂國家隊選手與籃協、足協之間權利義務公版協議，以供後續雙方進一步談判。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部次長林騰蛟率體育署列席，就「完善國家代表隊選手權利義務及健全我國運動產業環境」進行專題報告。

亞洲盃資格賽台灣男籃日前組訓過程風波不斷，曾入選台灣隊國手的張宗憲也點出保險問題。民進黨立委林宜瑾今天質詢時關切，有關國手因培訓或參賽，導致短期失能身心障礙或死亡發給慰問金辦法修法進度，以補足保險無法承做部分。

教育部次長林騰蛟表示，相關辦法將修正，預計5月中完成相關公告程序，今年夏天瓊斯盃籃球賽就可適用，將從公務預算編列經費，若經費仍不足，將動用國光體育獎章及獎助學金預備金，「長期而言，也會評估是否修正國體法，把學生選手、職業選手或國家代表隊等保險部分，做更周延處理。」

由於中華職棒已在2022年與球員工會正式簽訂團體協約，確立中職選手國際賽權利義務，體育署長鄭世忠透露，針對籃球部分，昨天已召開預備會議，邀請中職副秘書長分享中職過去談判情況，並請政治大學具法律以及運動法學專長的教授協助，半年內將研訂國家隊選手與中華民國籃球協會、中華民國足球協會之間權利義務公版協議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對林宜瑾關切，籃球和足球能否在半年內簽署團體協約，鄭世忠坦言，中華民國籃球協會、中華民國足球協會狀況較為複雜，不像中職是單純雇主與球員關係，「比較不像團體協約，像雙方協議，但精神差不多。」

鄭世忠認為，儘管中職當初談判花了2.5年的時間，但有了中職經驗，他相信，其他協會談判不至於會到2.5年，但要花多久，呼籲雙方拿出誠意談，才能讓進程縮短。（編輯：張雅淨）1130403