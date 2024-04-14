江國豪優質先發有小驚喜 笑稱兒子遺傳到「大頭」

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）富邦悍將隊投手江國豪昨天7局優質先發，雖無關勝敗但表現不錯，他未滿2個月的兒子昨天到場成「驚喜」，兒子遺傳到「大頭」特徵，江國豪笑說，兒子小名是「菜籽」，生出來變「大頭菜」。

中職富邦悍將隊昨天在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將先發投手江國豪投7局被敲出6支安打，投出2次三振、4次四死球保送，失掉1分責失分，好投壓制，但牛棚沒能守成，球隊終場以1比8吞敗，江國豪無關勝敗。

江國豪表示，對桃猿隊沒有特別改變策略，主要就是把球壓低、投在邊邊角角，讓打者無效擊球，明白自己非三振型投手，希望能讓打者打成滾地球或者無效的飛球出局。

對手桃猿隊總教練古久保健二稱讚江國豪昨天投得很仔細，也與賽前球隊設定的不太一樣；江國豪表示，桃猿隊的打線完整，對上他們不能輕易失投，本來就會投得比較小心，也開玩笑說好奇桃猿隊設定了什麼。

江國豪的兒子2月底出生，小名是「菜籽」、因為老婆姓蔡，被問起有了小孩最大的差別，他笑說，睡不飽是一定的，但本來就習慣早起。

昨天先發兒子也有到場，江國豪透露，賽前問老婆，兒子會不會到場，老婆說不會，賽後看到兒子算是「小驚喜」。江國豪也分享兒子好像有遺傳到自己的「大頭」，頭圍都比實際月份該有的大小大約2週，他笑說：「本來是菜籽、生出來變大頭菜。」（編輯：張雅淨）1130414