勝利體育德里門市開幕 重新前進印度市場

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（中央社台北16日電）台灣羽球第一品牌「勝利體育」，昨天在印度首都德里開設首間門市店，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後重新前進印度市場，為印度消費者提供優質的羽球裝備。

勝利體育德里門市店開設在西德里的莫提納加爾區（Moti Nagar），駐印度代表葛葆萱與多名代表處人員、德里地區台商、貿協人員以及勝利體育印度代言人彭納帕（Ashwini Ponnappa）、普蘭諾伊（Prannoy H. S.）等人都到場祝賀。

2015年之後，勝利體育曾在印度的班加羅爾（Bangalore）和德哈拉丹（Dehradun）開設門市，但在COVID-19疫情封城期間關閉。如今在印度首都開設門市店，象徵勝利體育重新前進印度市場。

葛葆萱致詞時形容，這是台灣和印度文化和商業交流的「重要里程碑」，象徵雙方透過對體育運動，特別是羽球的熱愛，不斷加深聯繫和相互尊重。

他補充，勝利體育在印度的擴張也證明彼此的共同價值觀、對卓越的追求，以及對培養體育界人才的承諾，期待勝利體育能為台灣與印度架起更多橋樑，促進文化交流，推動羽毛球和其他運動的成長和發展。

勝利體育印度分公司總經理熊華彬說，勝利體育在全球已有426家門市店或展示廳，如今在德里開設第一家官方門市，「這是我們印度計劃的開始，遲到總比不到好。」

勝利體育在德國、印尼、日本、泰國和中國等世界各地設有分支機構，現正重新前進印度市場，為印度消費者提供服裝、握把、球包、球拍、鞋子、羽球、線等羽球裝備和相關產品。（編輯：高照芬）11304016