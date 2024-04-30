T1季後賽5/4開打 錢薇娟：2聯盟合併樂觀其成

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（中央社記者黎建忠台北30日電）T1職業籃球聯盟例行賽已結束，季後賽預計5月4日開打，今天年度獎項票選活動上，T1會長錢薇娟再次強調，「關於2聯盟合併這個議題樂觀其成，現階段還是希望先從合作開始。」

T1例行賽事已經結束，由新北中信特攻拿下龍頭寶座，季後賽首輪要對上排名第4的台北戰神；獲得例行賽第2的台啤永豐雲豹，季後賽則要對上高雄全家海神。

錢薇娟今天接受媒體聯訪時表示，T1對於2聯盟合併一事始終樂觀其成，雙方都有想法也有期待，「我自己也很常跟P. LEAGUE+聯盟執行長見面，溝通上絕對沒有困難，兩聯盟也可以先從合作開始。」

錢薇娟透露，過去一整個賽季都有新的球隊想加入T1，台灣有很多企業家對於籃球都相當熱愛，「當然這個部分還是要經過會議討論，才有可能增加球隊。」

今年T1聯盟雖然只有5支球隊，依然創造出許多話題，除了雲豹再度找來前美國職籃NBA大咖球星卡森斯（DeMarcus Cousins）加盟外，特攻和戰神更前進台北大巨蛋打了2場例行賽，共吸引超過3萬人次進場觀戰，也是台灣籃球史上第一次。

T1秘書長王志群提到，「這個賽季我們有做出年輕化、創新的目標和感受，每支球隊都想盡辦法把行銷做好，瞭解球迷需求，這些回饋也都會當作明年賽季努力的目標。」（編輯：張雅淨）1130430