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UBA北市大關鍵戰逆轉美和 仍有望晉級6強複賽

2025/1/13 21:12
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（中央社記者陳容琛台北13日電）大專籃球聯賽（UBA）台北市立大學今天在女子組預賽第3階段迎戰美和科大，靠著後衛尹湘雲攻下全隊最高16分，以90比79逆轉取勝，晉級6強複賽仍有一線生機。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組預賽第3階段今天在台師大舉行，賽前晉級稍占劣勢的北市大與美和上演關鍵對決，雖然在上半場打完陷入雙位數落後，不過北市大在易籃後開啟逆轉秀，在主力楊家佳挺身而出情況下，一舉超前比分，最後以11分之差取勝，晉級之路尚未絕望。

北市大總教練錢薇娟接受媒體聯訪時表示，賽前就知道這場比賽不好打，因此告訴球員不要想著給對手「一槍斃命」，沒想到帶著落後進入中場休息，「進攻還不錯，可是球員腦袋不是很清楚，所以中場有再提點她們一下，從防守出發，同時轉換心態。」

值得一提的是，眼看勝利即將到手的北市大，卻在終場前一度連續4次失誤，包含關鍵的違反運動精神犯規，差點讓戰局出現變化，所幸最後有驚無險拿下勝利。錢薇娟直言是上天的安排，並強調明天對戰文化大學將全力搶勝，把晉級態勢掌握在自己手中。

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此役北市大後衛尹湘雲拿下全隊最高16分，外帶6籃板、7助攻，隊長楊家佳則貢獻15分，尤其下半場扮演逆轉戰局的重要功臣。錢薇娟提到，楊家佳是個性很嚴厲的隊長，但很容易陷入犯規麻煩，「未來如果要繼續打球，必須學會把自己留在場上，不然她是很棒的領導者。」

目前文化、台師大及中信學院已提前確定摘下113學年度UBA女子組6強複賽門票，其餘3個席次將在明天預賽第3階段的最後一天賽程產生。（編輯：張雅淨）1140113

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