全國社區棒球賽7/6開打 女子組賽事添「嬌」點

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）113年全國社區學生棒球大賽將於7月6日開打，今年吸引188支球隊、超過4000名隊職員參賽，為賽事開辦3年來新高，「U12女子組」賽事為比賽增添「嬌點」。

113年全國社區學生棒球大賽預賽將在7月6日起於全台球場開打，3個組別U10混合組、U12混合組、U15混合組進行3個週末共5天的比賽，自北、中、南區決選出48支球隊、晉級8月的全國賽。

U10混合組總計60隊、U12混合組共73隊、U15混合組共52隊參賽，除原有的組別外，大會自去年起開辦「女子組」賽事，去年因參賽隊伍數不足，改以表演賽的方式進行，今年在多方努力推廣下，「U12女子組」終於成組，參賽3支球隊將於「全國賽」亮相，為比賽增添「嬌點」。

為感謝所有支持賽事的球隊，大會今年特別製作印有「球隊名稱」的專屬毛巾作為參賽禮，送給所有隊職員。

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自預賽脫穎而出的球隊，將站上全國賽的舞台，爭奪冠軍寶座，今年全國賽移師至北部舉辦，8月3日舉辦開幕園遊會，邀請晉級全國賽的球隊共襄盛舉，大會規劃於周邊安排「吃喝玩樂」的攤位，球隊持園遊券即可免費體驗，萬眾矚目的趣味競賽也會在開幕典禮後登場。

秉持社區棒球「以球會友」的精神，台灣世界少棒聯盟打造專屬社區棒球的「夏日嘉年華」，全國賽正式賽事則安排於8月4、11、12日進行。（編輯：張雅淨）1130526