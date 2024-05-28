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中職獅猿賽2局上打完 因雨保留至補賽週

2024/5/28 20:09
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職統一獅隊今天與樂天桃猿隊比賽，2局上打完0比0平手時，因為大雨暫停將近1小時，由於台南地區雨勢不斷，聯盟公告比賽因雨保留至補賽週。

統一7-ELEVEn獅隊今天與樂天桃猿隊在台南棒球場交手，獅隊由洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發，桃猿隊派出本土投手陳鴻文先發。

勝騎士1局上2人出局後被敲出安打，但沒有失分，1局下陳鴻文單局被敲出2支安打，但也沒有失分。2局上勝騎士被梁家榮敲出安打，接著讓張閔勛打出滾地球製造雙殺，再被馬傑森敲出二壘打，三振馮健庭化解掉分危機。

兩隊2局上打完、約晚間7時比賽因為雨勢暫停，暫停將近1小時後，雨勢仍然沒有停止。聯盟公告，由於雨勢影響，比賽無法繼續進行，本場賽事將安排至補賽週進行保留補賽，確切比賽地點時間待後續公告。（編輯：張雅淨）1130528

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