威能帝繳本季第2場完投勝 助桃猿擊退龍隊

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職今天在天母棒球場的賽事，樂天桃猿隊先發投手威能帝完投9局僅失掉2分，演出個人本季第2場完投勝，加上林立、朱育賢開轟，終場桃猿隊以5比2擊敗味全龍隊。

威能帝（Pedro Fernández）此戰用103球完投9局，僅被敲出5支安打，投1次保送、2次三振，失掉2分演出完投勝，是他中職生涯第3次完投勝、本季第2次，拿下本季第6勝，獲選為單場MVP。

桃猿隊在1局上就有2發全壘打演出，林立、朱育賢接連從艾璞樂（Tyler Eppler）手中敲出陽春砲，其中林立敲出本季首轟；3局上陳晨威敲出三壘安打後，梁家榮擊出1打點滾地球，桃猿取得3比0領先，目前陳晨威生涯已經累積51支三壘安打，追平張正偉的紀錄並列史上第2多。

龍隊在7局下展開反攻，吉力吉撈・鞏冠選到保送後，林智勝敲出二壘安打，張祐銘再擊出高飛犧牲打追回1分，接著鄭鎧文敲二壘安打帶有1分打點，龍隊僅剩1分落後。

不過8局上桃猿隊再有攻勢，梁家榮敲安打加上2次保送攻占滿壘，嚴宏鈞再敲出安打，帶有2分打點，終場桃猿隊就以5比2奪勝。（編輯：李亨山）1130615