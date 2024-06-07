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梁家榮敲超前安、魔神樂7局好投 桃猿逆轉悍將

2024/6/7 21:53（6/7 22:06 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊7日賽事一度落後富邦悍將隊，直到第5局先追平比數，8局下桃猿梁家榮（圖）敲出超前安打，助隊最終以3比1奪勝。（樂天桃猿隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年6月7日
中華職棒樂天桃猿隊7日賽事一度落後富邦悍將隊，直到第5局先追平比數，8局下桃猿梁家榮（圖）敲出超前安打，助隊最終以3比1奪勝。（樂天桃猿隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年6月7日
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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職今天在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿隊本來處於落後，不過先在第5局追平後，8局下梁家榮再敲出超前安打，加上先發投手魔神樂7局好投，終場以3比1擊退富邦悍將。

悍將在2局上率先展開攻勢，范國宸、董子恩敲出安打後，高國麟遭到觸身球形成滿壘，不過僅靠著陳真擊出高飛犧牲打，攻下1分；5局下桃猿隊靠著林泓育、馬傑森接連敲出安打，得1分追平戰局。

到了8局下，桃猿隊再發動攻勢，張閔勛敲安打、林立選到保送後，梁家榮、朱育賢接連敲出安打，各帶有1分打點，終場桃猿隊以3比1擊敗悍將，單場最有價值球員（MVP）由敲出關鍵超前安打的梁家榮獲得。另外，悍將苦吞4連敗。

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桃猿隊先發洋投魔神樂（Marcelo Martinez）此戰用106球投7局，僅被敲出4支安打，出現2次四死球保送，飆出7次三振，失掉1分演出優質先發。接著莊昕諺、陳柏豪各投1局，都沒有掉分順利守成，莊昕諺拿到本季第3勝。

悍將先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）則是用89球投7局，被敲5支安打，送出5次三振，僅失掉1分也繳出好投，不過接替登板的王尉永投0.2局失掉2分，吞下敗投。（編輯：管中維）1130607

#桃猿
#梁家榮
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