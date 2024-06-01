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拳擊資格賽黃筱雯輕鬆晉8強 奧運門票差最後一步

2024/6/1 15:10
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（中央社記者黎建忠台北1日電）在泰國曼谷舉行的拳擊奧運第2次世界區資格賽，台灣好手黃筱雯今天在女子54公斤級16強，順利以RSC（裁判終止比賽）擊敗丹麥的莫天森闖進8強，距離奧運門票就差最後一步。

上屆東京奧運拿下銅牌的黃筱雯在第1次世界區資格賽意外敗北，無緣提前拿到巴黎奧運的參賽門票，這場在泰國曼谷的第2次資格賽，黃筱雯捲土重來，只要打進4強就可進軍五環殿堂。

佔有身高、臂展優勢的黃筱雯，今天面對身高矮一截丹麥的莫天森（Melissa Mortensen），開打後前2回合都佔盡優勢，對手每次要擠進出拳距離時就被擊中，前2回合結束5名裁判都給了黃筱雯滿分。

第3回合黃筱雯不著急進攻，靜靜的等對手「出招」，結果比賽結束前1分10秒，黃筱雯一記刺拳打中對手臉部，裁判停止比賽進行讀秒。

重新開打後，黃筱雯又一次擊中對手頭部，時間剩下29秒時再度被裁判停止比賽讀秒，而此時對手莫天森剛好鼻血也流不止，裁判決定直接終止比賽，判定RSC（Referee Stops Contest）由黃筱雯獲勝。

教練劉宗泰接受中央社記者訪問時表示，賽前就知道對手的打法，只可惜首回合還在摸索階段，所以戰術沒有執行得很成功，「但第2、3回合摸透後，對手的進攻基本上都無效。」

現在距離巴黎奧運門票就差一勝，劉宗泰強調，「現在我們還是保持平常心，一如往常的備戰模式，不論接下來的對手是誰，就是擬定好戰術、上場好好執行。」（編輯：李亨山）1130601

黃筱雯
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