許皓程爭冠失利流男兒淚 執教T1戰神獲救贖

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職籃T1聯盟台北戰神在不被看好情況下打進總冠軍賽，最終以0比4遭台啤永豐雲豹橫掃，教頭許皓程今天分享心路歷程，一度淚崩，從過去帶兵戰績不佳，到執教戰神證明自己，並獲得救贖。

許皓程過去曾出任東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家總教練，留下1勝19敗成績，去年瓊斯盃則擔任台灣白隊教頭，獲得3勝5敗，勝率同樣未過半，本季季中戰神總教練突然請辭，他臨危授命接下代理總教練一職。

戰神身為T1聯盟的新軍，成軍第1年就打進季後賽，但季後賽之路並不順遂，首輪就碰上衛冕軍新北中信特攻，在系列賽首戰就傷了洋將赫里斯-傑佛森（Rahlir Hollis-Jefferson），兩隊後來打滿5場比賽，戰神爆冷闖進總冠軍賽，但總冠軍賽在人手不足情況下，最終以0比4敗給雲豹。

許皓程賽後受訪時表示，戰神從開季到現在雖遇到不少困難，仍始終保持正面能量，也因為秉持這股信念，才能走到冠軍賽，但冠軍賽對球隊而言，有不少變數，包括受傷等各種狀況，加上對手實力堅強，「雖然輸了，但我為團隊感到驕傲。」

從不被看好，到帶領戰神前進總冠軍賽，許皓程談到本季帶兵過程，一度激動落淚，他表示，對他而言，就像紀錄片「救贖之隊」一樣，執教戰神對他也是救贖，「因為我當職業教練沒有好成績，包括瓊斯盃也是。」

許皓程表示，感謝台新給他機會證明自己，且證明球員沒有比別人差，希望未來台灣教練能有更多機會站上這個舞台，他強調「台灣教練真的很認真。」（編輯：李亨山）1130601